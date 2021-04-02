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Силовики задержали в Геленджике сына крупного застройщика в рамках дела о хищении 112 млн рублей

Силовики задержали в аэропорту Геленджика Константина Егорова, сына владельца строительной фирмы «Сибиряк» (Красноярск) Владимира Егорова. Об этом сообщает  “Ъ” со ссылкой на собственный источник. 

В спецоперации участвовали сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Следственного комитата РФ. 

Константин Егоров является исполнительным директором фирмы «Сибиряк». Утверждается, что его задержали в рамках уголовного дела о хищении 112 млн руб. в ходе реализации проекта по реконструкции Красноярской краевой клинической больницы, в котором  «Сибиряк» был подрядчиком. 

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре суд приговорил застройщика коттеджного поселка «Малиновка» Георгия Кокошвили к шести годам лишения свободы за хищение 112 млн руб. у покупателей недвижимости.

Наталья Решетняк


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