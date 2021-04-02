Такой вот футбол

Некогда известный пермский ФК «Амкар» зарегистрирован как новое юрлицо. Клуб будет находиться в краевой собственности, руководить им будет первый президент «старого» «Амкара» Валерий Чупраков. Представители пермского футбола видят перспективы в развитии воссозданного ФК. При этом они считают целесообразным объединить «Амкар» и «Звезду» в один клуб, чтобы исключить между командами конкуренцию за финансирование. Эксперты не видят проблемы в существовании на территории региона двух ФК, поясняя, что средств хватит на оба, если в них будут играть местные, а не приглашенные спортсмены.



Пермский футбольный клуб «Амкар» прошел регистрацию, получив статус автономной некоммерческой организации «Амкар-Пермь». В базе данных ЕГРЮЛ информации о новом юрлице пока нет, но, по данным “Ъ-Прикамье”, его единственным учредителем является Академия игровых видов спорта Пермского края (100% в собственности регионального минспорта). Президентом клуба вновь стал Валерий Чупраков, уже занимавший этот пост в 1994–2010 годах.

«Это было неожиданное предложение, но очень почетное. Я благодарен руководству региона за доверие. У меня большой опыт работы в футболе, но сейчас это новый вызов. Важно создать клуб, который будет прозрачен в своей деятельности и открыт для болельщиков»,— прокомментировал „Ъ-Прикамье“ свое возвращение в «Амкар» господин Чупраков.

Как сообщает пресс-служба краевого минспорта, после получения официальной регистрации будет подана заявка на участие ФК «Амкар» в Профессиональной футбольной лиге сезона-2021/2022. Сейчас идет подготовка документов, они должны быть направлены в лигу не позднее 30 апреля. После этого пройдет процедура лицензирования. В ближайшее время будет определен пул спонсоров и форматы сотрудничества, что позволит сформировать бюджет клуба на дебютный сезон в профессиональном футболе. Параллельно руководство клуба приступит к формированию состава клуба: подбору кандидатур главного тренера и помощников, игроков, административного и управленческого штабов.

В беседе с “Ъ-Прикамье” Валерий Чупраков отметил, что возрожденный ФК «Амкар» будет полностью создаваться заново. «Но, может быть, начинать с нуля даже лучше»,— считает господин Чупраков. По его словам, в команде появятся как приглашенные игроки, так и «сфабрикованные» клубом. Есть ли у «Амкара» потенциальные спонсоры, президент клуба не сообщил. «Надо работать. Когда начинаешь работать — деньги появляются»,— заметил Валерий Чупраков.

Ранее в эфире радиостанции «Эхо Перми» губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что спонсорскую помощь возрожденному ФК «Амкар» готовы оказать пять краевых компаний.

Напомним, футбольный клуб «Амкар» был основан в 1994 году, с 2004-го играл в Российской премьер-лиге. В 2018 году ФК был признан несостоятельным. Летом прошлого года краевые власти приняли решение возродить команду, бренд обанкротившегося клуба был передан Академии игровых видов спорта Пермского края.

Предполагается, что пермский ФК «Звезда» также продолжит существование. Как сообщал ранее Дмитрий Махонин, Пермский край будут представлять два клуба, возможно — в разных лигах. Планируется, что обе организации будут получать краевую поддержку. Отметим, на 2020 год «Звезде» была выделена субсидия в 43,5 млн руб. «Амкар» за последние два года своего существования получил от края 543,4 млн руб.: 381,9 млн руб. в 2017 году и 161,5 млн руб. в 2018-м.

Заведующий отделением футбола краевой Академии игровых видов спорта Сергей Краев видит в возрождении «Амкара» хорошие перспективы для местных молодых футболистов. «Часто самые талантливые из наших воспитанников еще в 10–11 лет уезжают в другие регионы, где у них больше возможностей для спортивной карьеры. Их успехи, конечно, радуют, но хотелось бы видеть конечный продукт нашей работы, чтобы ребята оставались и представляли именно Пермский край. Для этого нужна флагманская команда, которой на сегодняшний день у нас нет. „Амкар“ может стать таким флагманом, потому что это уже бренд, узнаваемый по всей России»,— говорит господин Краев.

Вместе с тем руководитель футбольного отделения академии не уверен, что в Прикамье смогут одновременно существовать два футбольных клуба. «Во-первых, у нас нет в настоящий момент столько футболистов, а для нового клуба нужно сразу где-то найти около 25 профессиональных игроков. Во-вторых, команды нужно содержать. Финансирование идет 50 на 50, то есть для каждого клуба нужно выделить деньги из краевого бюджета, плюс найти спонсоров, что тоже не так просто. Я думаю, чтобы между командами не возникло противоборства, было бы логичнее каким-то образом трансформировать их в одну»,— полагает Сергей Краев.

Президент Федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов не видит препятствий для существования в регионе двух ФК. «У нас и раньше было две команды — „Амкар“ и „Динамо“. Кроме того, в заключенном прошлым летом соглашении о развитии футбола в Пермском крае прописано функционирование двух клубов на территории региона. Если говорить о финансировании, то сейчас делается ставка именно на местных футболистов, а клубы, состоящие из них, содержать гораздо дешевле, чем команды с приглашенными игроками»,— отмечает господин Терехов.

Екатерина Артемова