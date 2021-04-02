В воинских частях ЧФ на Кубани и в Крыму началась контрольная проверка сил

В соединениях и воинских частях Черноморского флота (ЧФ), дислоцированных на территории Кубани и Крыма, началась контрольная проверка за зимний период обучения, сообщает пресс-служба флота.

В рамках проверки оценят организацию боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние вооружения и военной техники, дисциплины и пр. Военнослужащие ЧФ будут задействованы в двусторонних тактических учениях.

Отмечается, что контрольная проверка сил Черноморского флота проводится по утвержденному плану подготовки на 2021 год.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в Новороссийске торжественно открыли новое шестиэтажное общежитие для моряков-подводников и ввели в состав Черноморского флота (ЧФ) катер-торпедолов ТЛ-2195.

Наталья Решетняк