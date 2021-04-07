07 апреля, среда
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Ситибанк предоставляет дополнительные возможности для управления валютным риском

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Ситибанк1 предоставляет дополнительные возможности для управления валютным риском, запустив новый автоматизированный API сервис Citi InstantFX2 . Данное решение актуально для российских ведущих корпораций и российских компаний из цифровой экономики, а также крупнейших международных корпораций, работающих в стране, которые желают увеличить B2B и B2C онлайн-продажи за рубежом. Наряду с этим решение помогает эффективно управлять валютным риском, позволяя совершать конверсионную операцию в предпочитаемой валюте в любое время суток семь дней в неделю в автоматизированном режиме.


В рамках указанного сервиса Ситибанк предлагает компаниям-клиентам фиксированный курс3 желаемой валюты, действующий на определенный период времени, в то время как клиент может предлагать товары либо услуги в валюте, удобной для его покупателя. В конце периода, в течение которого действует фиксированный курс, клиент передает Ситибанку информацию о проданных товарах либо услугах для заключения конверсионной сделки. В дату расчетов по сделке полученная от покупателей валюта поступает на счет клиента и конвертируется в желаемую для клиента валюту по ранее фиксированному курсу.

Алмас Даутбек, руководитель валютно-финансового департамента Ситибанка, отметил: «Ввиду особенностей валютного рынка компании заинтересованы в том, чтобы минимизировать эффект от рыночной волатильности, качественно управлять своим валютным риском в автоматизированном формате, имея надежное соединение с банком. Решение Citi InstantFX призвано помочь клиентам в этих вопросах».

Для редакции


АО КБ «Ситибанк» входит в состав ведущей глобальной финансовой корпорации Citi с более чем 200-летней историей, обслуживающей более 200 миллионов клиентских счетов и осуществляющей свою деятельность более чем в 160 странах и юрисдикциях.

АО КБ «Ситибанк» — один из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок более 25 лет назад. В 2020 году АО КБ «Ситибанк» получило высший кредитный рейтинг на уровне ААА по национальной шкале от российского Аналитического кредитного рейтингового агентства. На протяжении последних одиннадцати лет Ситибанк входит в число самых надежных банков, по мнению журнала Forbes.

Ситибанк — один из ключевых партнеров для более чем 3000 корпоративных и 500 000 частных клиентов. Продуктовое предложение АО КБ «Ситибанк» покрывает широкий спектр услуг, среди которых управление денежными средствами и ликвидностью, трейдинговые и казначейские услуги, финансирование торговых операций, корпоративные финансы и кредитование, услуги для эмитентов, а также продукты для частных клиентов.

Более подробная информация представлена на сайте.

1 АО КБ «Ситибанк»

2 Citi InstantFX, CITI являются зарегистрированными торговыми знаками и/или знаками обслуживания и использующимися в различных странах мира.

3 Указанный фиксированный курс действует при условии отсутствия существенных валютных колебаний на валютном рынке. Более подробная информация о критериях существенности, правах и обязательствах по использованию Citi InstantFX содержится в соответствующей документации, регулирующей отношения сторон.

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