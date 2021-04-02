MG показала концептуальный спорткар Cyberster

MG Cyberster. Фото: MG

MG Cyberster. Фото: MG

Дизайн новинки выполнен в стилистике классического MGB Roadster. Особенностью оформления экстерьера стали интерактивные фары Magic Eye, которые при зажигании открываются подобно глазам, стилизованным под флаг Великобритании фонари, а также светодиодные линии вдоль кузова.

В салоне обычный руль заменен мультифункциональным штурвалом. Информация выводится на цифровую панель приборов (там же отображается картинка с камер заднего вида) и проекционный дисплей, а идентификация водителя осуществляется с помощью встроенного в штурвал сканера отпечатка пальцев.

Технические характеристики не раскрываются. Известно, что MG Cyberster получит некие инновационные электромоторы и батарею, обеспечивающую запас хода до 800 км без подзарядки. Обещана поддержка 5G-сетей и автопилот уровня Level 3.

Как отмечает SAIC, концепт-кар может пойти в производство, если с помощью краудфандинга удастся собрать 50 млн юаней на запуск MG Cyberster в серию.