Подал в отставку первый заместитель директора ДГХ мэрии Ярославля

Сегодня, 2 апреля, из мэрии Ярославля уволился первый заместитель директора департамента городского хозяйства Владимир Бобков, сообщили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе уточнили, что Владимир Бобков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Владимир Бобков написал заявление по собственному желанию. Заявление подписано. На данный момент вакансия заместителя директора ДГХ открыта»,— пояснили в пресс-службе.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в департаменте городского хозяйства Ярославля введена новая должность – заместителя директора по благоустройству. Об этом рассказал мэр Ярославля Владимир Волков. По словам главы города, для претендентов на новую должность в городе объявят конкурс. Господин Волков пригласил ярославцев к участию в конкурсе.

В настоящее время у директора ярославского ДГХ имеется шесть заместителей по различным направлениям работы. Новый заместитель станет седьмым. С сегодняшнего дня две вакансии заместителей директора ДГХ свободны.

Дарья Сабаева