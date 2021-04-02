Производство ноутбуков забуксовало

Производители предупредили о трудностях с поставками ноутбуков

до конца года. На этом фоне ритейлеры прогнозируют рост цен. Причинами дефицита гаджетов участники рынка называют повышенный спрос во время пандемии и нехватку комплектующих, в том числе процессоров. По данным компании Lenovo, сложности начались год назад, когда в Intel перешли на чипы нового поколения.



По данным дистрибьютора diHouse, сейчас производители выполняют только 60% заказов крупных сетей. На восстановление поставок потребуется не меньше полугода,

подчеркивает директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов: «Как всегда бывает в сложной ситуации, это совокупность причин: прежде всего, конечно же, начало пандемии и связанная с ней остановка заводов, к тому времени уже был повышенный спрос на процессоры, и он усугубился.

Переход на удаленную работу и дистанционное обучение подстегнул продажи персональных компьютеров и планшетов, которые до этого падали на протяжении нескольких лет.

Заводы потом запустились, но спрос продолжил нарастать. На это повлияла нехватка процессоров, но дефицит касается, в основном, низшего ценового сегмента, а в среднем и высоком — ощущается меньше.

На восстановление ситуации потребуется, наверное, минимум пять-шесть месяцев. Мы заметили, что покупатели стали обновлять имеющуюся технику за счет среднего и более дорогого сегментов, а дешевые ноутбуки не пользовались высоким спросом. Ведь это, образно говоря, инвестиция: люди лишились отпуска и решили приобрести что-то более дорогое, но надежное».

Какого уровня достигнут цены на ноутбуки?

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев считает, что техника может подорожать максимум на 20%. По его словам, такие прогнозы участники рынка давали в феврале.

«Еще тогда аналитики говорили, что цены могут вырасти на 20%. Дистрибьюторы полагали, что если рост и будет таким большим, то произойдет это ближе к концу года. Прогнозы такие были, это не стало неожиданностью: из-за пандемии нарушились цепочки поставок, в Китае и Юго-Восточной Азии упало производство. Сказалось замедление мировой и российской экономик, изменился курс доллара. Мы говорили об этом еще в феврале, не вижу принципиальных изменений с того времени. Что касается сложностей с поставками, тут нехватка не столь существенная и ощущается лишь по отдельным моделям», — отмечает Комлев.

По данным Росстата, в феврале ноутбуки подорожали почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на персональные компьютеры выросли на 6%.

Ольга Сергиенко, Александр Рассохин