В Краснодаре откорректировали проекты трех ЖК с учетом строительства школ и детсадов

Фото: администрация Краснодарского края

В Краснодаре откорректировали три проекта жилых комплексов (ЖК), расположенных в новых микрорайонах, предусмотрев дополнительные земельные участки под строительство школ и детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации в пятницу, 2 апреля.

Несоблюдение принципов комплексного освоения территорий выявили в ходе инспекции, которую провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 23 марта. Выяснилось, что здесь при высокой плотности застройки не предусмотрено возведение соцобъектов.

В результате застройщик ЖК «Дыхание» сократит сроки сдачи школы на 1550 мест на два года (объект должны ввести в эксплуатацию 2023 году), а на территории ЖК выделили участок под строительство детского сада на 250 мест, который должны построить до конца 2023 года. Кроме того, застройщик купит участок в пять гектаров рядом с территорией ЖК, где к 2027 году построят три детских сада на 350 мест каждый.

В отношении ЖК «Любимово», который должен был состоять из 21 многоквартирного дома, отменили 8 разрешений на строительство МКД. По остальным литерам продолжается корректировка проектной документации.

В ЖК «Сказка град» застройщик должен найти участки для строительства социальных объектов.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, губернатор Кубани Вениамин Кондратьев потребовал привлечь к ответственности представителей профильных ведомств, согласовавших проекты строительства жилых комплексов в Краснодаре с превышением норм плотности застройки.

Наталья Решетняк