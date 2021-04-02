В ХМАО закрыли детсад после массового заболевания детей кишечной инфекцией

В Нягани (ХМАО) в одном из частных детских садов зарегистрировали 17 случаев инфекционного заражения детей, часть из которых были госпитализированы. Случаи заболевание детей фиксировались в период с 13 по 17 марта. Межрайонный следственный отдел СУ СКР по ХМАО начал процессуальную проверку по факту нарушения требований санитарного законодательства в детском саду, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По словам замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора Инны Мишкиной, трое детей были госпитализированы, сейчас все в удовлетворительном состоянии. По данным «Интерфакса», речь идет о частном детском саде «Непоседы». Няганский городской суд приостановил на 70 суток работу детсада по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Поводом для этого стало эпидемиологическое расследование Роспотребнадзора, которое выявило нарушения требований санитарного законодательства.