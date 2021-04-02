Экс-полицейского в Воронеже будут судить за ДТП с двумя погибшими

Следственный комитет России (СКР) в Воронежской области завершил расследование уголовного дела бывшего участкового Владимира Шейкина, сбившего трех пешеходов на тротуаре, двое из них скончались. На момент трагедии 24-летний участковый работал в одном из отделов городского УМВД.

Господина Шейкина обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

Участковый был за рулем Toyota Crown, которая 9 июня 2020 года сбила трех пешеходов на Ленинском проспекте Воронежа (в районе остановки Добролюбова). В результате один человек, мужчина 42 лет, погиб на месте, двое женщин 42 и 71 лет были госпитализированы, последняя позже скончалась в больнице.

Участковый двигался по Ленинскому проспекту на личном автомобиле в свободное от работы время. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на тротуар

В СКР сообщили, что господин Шейкин признал вину в полном объеме и частично возместил моральный вред потерпевшим.

Сергей Калашников