Регоператору Адыгеи возместят часть расходов из Фонда ЖКХ на энергоэффективные ремонты МКД

Сегодня, 2 апреля 2021 года, глава Адыгеи Мурат Кумпилов и генеральный директор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин подписали соглашение о финансировании капремонта многоквартирных домов (МКД). Об этом сообщает пресс-служба администрации республики.

Документ предполагает возмещение части расходов регионального оператора на оплату работ по энергоэффективному капитальному ремонту в двух МКД в Майкопе и по одному МКД в Майкопском и Тахтамукайском районах. Там планируют установить автоматизированные узлы управления системой отопления с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя, системы автоматического контроля и регулирования освещения в местах общего пользования, отремонтировать и утеплить фасады, заменить окна. Меры позволят снизить для жильцов суммы оплаты за коммунальные услуги – до 20-25%.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин поставил национальные цели развития, в числе которых – улучшение жилищных условий граждан. Для решения этого вопроса правительство страны предоставляет регионам эффективные инструменты. Сейчас работа в республике идет в рамках госпрограмм, нацпроектов. И большое значение для нас имеет сотрудничество с Фондом содействия реформированию ЖКХ, взаимодействие с которым началось с 2008 года», – сказал Мурат Кумпилов.

По его словам, с момента, когда республика начала взаимодействие с Фондом содействия реформированию ЖКХ, капитально отремонтировано 737 многоквартирных домов, переселено более полутора тыс. людей, ликвидировано 23 тыс. кв м жилья. На мероприятия затрачено 1,41 млрд руб.

В этом году запланирован ремонт еще в 139 домах общей площадью 426,3 тыс. кв. м. Активизирована и работа по собираемости взносов на капремонт - до 98% в 2020 году.

В ходе встречи обсудили вопросы внедрения при ремонте МКД энергоэффективных технологий. Константин Цицин уверен, что ключевую роль в этом играет информирование граждан и обучение энергосбережению детей. Мурат Кумпилов отметил актуальность для региона вопросов энергосбережения и поручил рассмотреть вопрос о возможности внедрения энергоэффективных технологий в образовательных учреждениях республики в рамках реализации проекта «Бережливая школа».

Наталья Решетняк