Сын крупного бизнесмена из Красноярска задержан в Геленджике

Константин Егоров, сын владельца красноярской строительной фирмы «Сибиряк» Владимира Егорова, задержан в аэропорту города Геленджика, сообщил “Ъ-Юг” источник в правоохранительных органах на условиях анонимности. По данным “Ъ-Юг”, спецоперация прошла в рамках уголовного дела о крупном хищении бюджетных средств при реконструкции в проекте реконструкции красноярской краевой клинической больницы (ККБ).

В задержании Константина Егорова участвовали сотрудники ФСБ и Следственного комитета РФ, задержанный будет отправлен в Красноярск. Обыски в офисе компании «Сибиряк» и красноярской ККБ прошли 13 января этого года, уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследует Следственный комитет РФ. По версии следствия, в процессе реконструкции красноярской краевой клинической больницы, где в качестве генподрядчика выступала компания «Сибиряк», при поставках медицинского оборудования было похищено около 112 млн руб.

Анна Перова, Краснодар