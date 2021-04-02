В Ярославле «Единая Россия» приостановила членство задержанного депутата Фомичева

Региональное отделение партии «Единая Россия» приостановило членство в партии ранее задержанного правоохранительными органами депутата Ярославской областной думы Романа Фомичева, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В пресс-службе отметили, что сегодня, 2 апреля поступило официальное уведомление о том, что в отношении Романа Фомичева возбуждено уголовное дело.

По слова секретаря регионального отделения партии Ольги Хитровой, вопрос об исключении Романа Фомичева из партии региональное отделение будет рассматривать в том случае, если в отношении депутата вынесут обвинительный приговор

«В партии существует четкое правило – если на ее члена было заведено уголовное дело, его членство в партии приостанавливается до вынесения решения по делу»,— пояснила госпожа Хитрова.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что депутат Ярославской областной думы Роман Фомичев был задержан сотрудниками следственного управления СК России по Ярославской области по подозрению в коррупционном преступлении.

«Сотрудники следственного управления СК России по Ярославской области задержали депутата Ярославской областной Думы Романа Фомичева. Он подозревается в совершении коррупционного преступления, выявленного сотрудниками ФСБ России»,— говорится в сообщении пресс-службы следственного управления.

Уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Фомичева поступило также и в Ярославскую областную думу. Председатель облдумы Михаил Боровицкий отметил, что до вынесения обвинительного приговора у думы нет оснований рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Романа Фомичева.

Роман Фомичев является депутатом областной думы уже два созыва. В областном парламенте он возглавляет комитет по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству

Дарья Сабаева