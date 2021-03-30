Среда обитания

Обозреватель “Ъ” Халиль Аминов рассказывает об инфраструктуре и особенностях расположения проекта MR Group.

«Тот, кто научился выбирать, всегда выигрывает», — это цитата из трендового в последнее время сериала «Ход королевы» о шахматистке-вундеркинде Бет Хармон. Попробуем спроецировать это наставление на нашу реальность. В текущей действительности оно звучало бы примерно так: «Выбирать всегда непросто, но если смог это сделать так, чтобы все было по душе, то ты оказался в выигрыше». Этой концепции отвечает строящийся MR Group жилой комплекс D1. Кстати, название комплекса отсылает как раз к шахматам.

D1 — это позиция на доске, откуда начинает свою партию белый ферзь, одна из сильных фигур в игре. Придумать такое название ЖК удалось благодаря его адресу: Дмитровское шоссе, 1. Более того, D1 — это удобная позиция, чтобы оказаться в самом центре игры. MR Group так и позиционирует свой новый проект, описывая его идею, как «возможность занять выгодное положение на пересечении энергии и потоков столицы». Достигается это прежде всего за счет транспортной доступности. От будущего ЖК добраться до таких центральных локаций столицы, как Кремль, Большой театр, Третьяковская галерея или парк Горького, несложно. С одной стороны, в пешей доступности станция метро «Дмитровская», с другой — в 10 минутах езды Садовое кольцо, а Третьей транспортное кольцо еще ближе. До ближайшего делового кластера — квартала «Белая площадь» — ехать тоже около 10 минут.

Этот проект включает три небоскреба бизнес-класса разной высотности — от 30 до 60 этажей. Каждый из них имеет свое название: «Эксельсиор», «Кингчесс», «Блиц». Это тоже дань шахматам. Помимо уникальной архитектуры девелопер тщательно продумал внутреннее благоустройство: над его концепцией работало британское бюро Gillespies. На крышах стилобата разместятся зеленые оазисы, освещаемые утренним и вечерним солнцем, где так комфортно отдохнуть от насыщенного городского ритма жизни. С практической точки зрения в D1 тоже есть много нужного. Например, вся инфраструктура сервиса. В стилобатной части девелопер решил разместить небольшой торговый центр. По сути, будущие резиденты D1, живя в тихом московском районе, будут слышать пульс большого города и питаться его энергетикой. Поистине, это ход ферзя — фигуры, не знающей ограничений в передвижении.

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Фото: MR Group

В Москве за последние годы создано много креативных кластеров, и каждый из них на слуху. Но есть в столице знаковое место подобного рода — например, «Флакон» в пешей доступности от станции метро «Дмитровская». Это один из первых в городе центров притяжения представителей творческих профессий. Более того, в «Флаконе» в свое время зарождались фестивали и музыкальные вечеринки, которые их создатели стали тиражировать в других городах страны. Сейчас здесь коворкинги, творческие мастерские и шоурумы. Соседняя площадка, где когда-то был «Хлебозавод №9», сейчас также притягивает представителей креативных индустрий, например, дизайнеров. Такая коллаборация позволила создать в этом районе один из модных в Москве творческих кластеров. И именно в пешей доступности от него и строит MR Group ЖК D1. А будущим резидентам из числа любителей пеших прогулок и спорта, безусловно, понравится близость комплекса к крупным зеленым зонам столицы.

В 15 минутах неспешной прогулки от D1 расположены Тимирязевский и Гончаровский парки, а также парк «Дубки», где так приятно отдыхать или заниматься спортом. А если сесть в машину и проехать минут 20, то можно оказаться на территории Ботанического сада, где вдох и выдох воспринимается как исцеление для жителя мегаполиса. Кстати, как считают урбанисты, а с ними согласны и медики, пешая доступность от парков и зеленых массивов благотворно влияет в том числе на психологическое состояние горожан, не говоря уже о том, как это полезно в целом для здоровья. В случае с жилым комплексом D1 возникает нетипичная для Москвы картина, когда резиденты получают и зрелища, и внутреннее спокойствие.

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