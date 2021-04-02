«ОВД-инфо»: у посольства Таджикистана задержали сторонников депортированного правозащитника

В Москве у посольства Таджикистана прошли задержания, сообщил «ОВД-инфо». Ранее у здания дипмиссии собрались сторонники правозащитника по делам мигрантов Иззата Амона. Несколько дней назад господин Амон был лишен российского гражданства и депортирован из страны.

По информации правозащитного центра, полиция заполнила задержанными 6–7 автозаков. Сейчас 15 задержанных находятся у отдела полиции «Головинский», 13 — в отделе полиции «Марьино Роща». Прибывший к посольству корреспондент “Ъ” сообщил, что на месте дежурят полицейские, автозаков не видно.

Иззат Амон — глава московского правового центра «Тоджикон», который оказывает правовую и материальную поддержку трудовым мигрантам. Он был депортирован 28 марта решением Тверского районного суда Москвы. Основанием стало несоблюдение правил пребывания. В Таджикистане в отношении правозащитника возбуждено уголовное дело о мошенничестве. При приезде в Душанбе господина Амона задержали. Сам правозащитник связал уголовное преследование с его критикой властей Таджикистана.