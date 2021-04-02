Чебоксарскому экс-депутату дали пять лет колонии за обман 70 с лишним дольщиков

Калининский райсуд Чебоксар признал бывшего директора строительного ООО «Победа» и экс-депутата Чебоксарского горсобрания Виктора Шмакова виновным по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями руководителя коммерческой организации), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация и отмывание) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и приговорил его к пяти годам колонии общего режима, сообщили “Ъ” в региональном управлении СКР. От действий Шмакова пострадали более 70 дольщиков и кредиторов, общий ущерб составил превысил 442 млн руб.

Как установил суд, в январе 2016 года Виктор Шмаков, будучи единственным учредителем и директором строительного ООО «Победа», по фиктивному договору купли-продажи вывел из собственности компании земельный участок, предназначенный для автопарковки и благоустройства возводимого многоквартирного дома на улице Калинина в Чебоксарах, и переоформил его на другую подконтрольную фирму, которой руководил доверенный депутата. При этом оплата за землю «была завуалирована под якобы погашение задолженности в размере 33,5 млн руб. за работы, которые вторая фирма якобы выполнила для первой».

Эта махинация привела к уменьшению активов ООО «Победа», образованию у фирмы кредиторской задолженности и к невозможности завершения строительства дома для дольщиков (компания — ООО «Победа» — в 2018 году была признана банкротом, в ней было введено конкурсное производство). Впоследствии он разбил участок на два и продал за 66 млн руб.

Также в 2017 году Виктор Шмаков мошеннически получил от покупателя квартиры 800 тыс. руб. и взял 450 тыс. руб. в долг у знакомого, которые не вернул.

В общей сложности ущерб от действий Виктора Шмакова превысил 442 млн руб., потерпевшими по делу признаны более 70 дольщиков и кредиторов. Свою вину бывший депутат не признал.

Олег Ерусланов, Чебоксары