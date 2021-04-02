Прекращено уголовное дело генменеджера БК «Нижний Новгород» Сергея Панова

В СУ СК по Нижегородской области прекратили уголовное дело, по которому бывшего министра спорта, генерального менеджера БК «Нижний Новгород» и сборной России по баскетболу Сергея Панова подозревали в незаконном выделении жилищной субсидии.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, в июне 2020 года было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками министерства спорта региона (ст. 286 УК РФ). Сотрудники министерства выплатили 5 млн руб. для приобретения квартиры одному из тренеров, который якобы не имел прав на господдержку.

Сергей Панов сообщил “Ъ-Приволжье”, что следствие не нашло нарушений в его деятельности на посту министра спорта. Источник “Ъ-Приволжье” в правоохранительных органах подтвердил информацию.

Иван Сергеев