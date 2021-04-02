В Нижегородской области планируют создать реестр разрушенных храмов

Правительство Нижегородской области и местная митрополия намерены провести цифровое сканирование храмов, расположенных в регионе. После этого предполагается создать электронный реестр разрушенных храмов. Сведения о состоянии церквей могут стать основанием для разработки проектно-сметной документации на их восстановление.

В апреле 2021 года предполагается провести пилотное сканирование пяти храмов митрополии, являющихся объектами культурного наследия федерального значения. Какие церкви, планируется отсканировать в этом году, в нижегородской митрополии не смогли уточнить.

По данным митрополии, за последние 30 лет в Нижегородской области воссоздали 600 храмов. Сейчас в 339 храмах необходимо провести консервацию, чтобы предотвратить их разрушение.

Виктория Александрова