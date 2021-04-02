Чиновники мэрии Уфы подозреваются в мошенничестве

Прокуратура Уфы совместно с Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Башкирии выявили факты незаконного расходования средства бюджета Уфы при нанесении дорожной разметки на дорогах города, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По данным ведомства, в июле 2020 года должностные лица Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы по итогам торгов заключили ООО «Аксиома» муниципальный контракт на нанесение разметки термопластиком на дорогах. Цена контракта составила 116 млн руб. Он был полностью оплачен. Впрочем, как установили в прокуратуре, «фактически по незаконному указанию чиновников» часть работ по нанесению разметки выполнило Специализированное управление по ремонту и содержанию искусственных сооружений администрации Уфы. «Однако денежные средства перечислялись на счета ООО «Аксиома» и в дальнейшем были похищены», отметили в прокуратуре. Ущерб бюджету города составил 7 млн руб.

В отношении руководителя «Аксиомы» и неустановленных лиц администрации Уфы возбуждены уголовные дела по факту мошенничества, совершенного организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ).

ООО «Аксиома» зарегистрировано в Уфе в декабре 2014 года. Уставный капитал — 12,5 тыс. руб. Компания принадлежит Любови Бельденковой. В 2019 году при выручке 77,3 млн руб. чистая прибыль компании составила 13,9 млн руб.

Олег Вахитов