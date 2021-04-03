«Шутить можно обо всем, особенно о том, о чем шутить запрещают» Милонов, Стоянов, Орлуша о недопустимых темах для шуток

1 апреля жители разных стран традиционно отмечают День смеха, или День дурака. “Ъ” спросил у политиков, юмористов, общественных и культурных деятелей, над чем нельзя шутить.

Юрий Каннер, президент Российского еврейского конгресса:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Таких вещей, над которыми нельзя шутить, не существует. Понятно, что неприлично смеяться над слабым, а над сильным — опасно. Говорят, нельзя шутить над национальностью, но самые распространенные еврейские анекдоты — у самих евреев. Или нельзя шутить над пожилыми, но существует целый пласт анекдотов рубрики «Умирает старый еврей».

Или другая ситуация. У Никиты Богословского был друг — композитор Сигизмунд Кац. Они вместе ездили на гастроли. Если в городе было два зала, они выступали одновременно — один в одном, другой в другом, потом менялись. И однажды Богословский выходит, представляется Сигизмундом Кацем и играет всю его программу, он ее знал наизусть. Приезжает Кац, представляется и начинает играть ту же программу. За это Богословского исключили на несколько месяцев из Союза композиторов. И это ведь одна из самых мягких его шуток. И где границы подобных шуток — непонятно.

Архимандрит Феофилакт, наместник Ново-Иерусалимского монастыря:

Фото: pravoslavie.ru

— Над святым. Это не только религия, а шире — жизнеутверждающие ценности человека. Шутка над немощью человека может сделать ему больно и даже сломить его.

Церковь призывает, например, не шутить над властями, а молиться за них. Это тяжелый крест, и во все времена, кто бы там ни был,— это нелегкое служение.

Елена Драпеко, первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре:

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

— Если шутка не обидная, мягкая, то думаю, что можно шутить обо всем. Главное — чтобы она никого не оскорбляла, не обижала и не унижала.

Андрей Орлов (Орлуша), поэт:

Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

— Шутить можно обо всем, особенно о том, о чем шутить запрещают. В свое время эмблемой Фестиваля карикатуры в Габрово был клоун, который писал на горящий фитиль бомбы в форме земного шара, и лозунг: «Мир выжил, потому что смеялся». Шутить можно над любым политиком, над любой религией. Евреи смеются над евреями, русские над русскими…. Никого и никогда это не оскорбляло и оскорблять не должно.

Анекдот или шутка иногда просто спасают людей от безумия. Это единственная форма, которую нельзя уничтожить.

Частушка была в России и при крепостном праве, и при советской власти. Шутили и смеялись все — от крестьян до великих поэтов и императора. И пушкинскую «Сказку о попе...» нельзя сегодня воспринимать как оскорбление чувств верующих. Если человек верит, то его чувства оскорбить невозможно. Можно и нужно посмеяться над идиотизмом.

Людмила Улицкая, писатель:

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

— Шутить можно обо всем, но чем дальше, тем более осторожно! А границы дозволенного в шутках устанавливает лишь сам шутник.

Семен Альтов, писатель-сатирик:

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

— У каждого человека свои меры порядочности, я всегда доверял интуиции. Есть люди без чувства юмора, но и они почему-то ходят на концерты.

Алексей Столяров, пранкер Лексус:

Фото: vk.com/lexusprank

— Каждый сам определяет эти рамки, даже несмотря на общественные и юридические аспекты. В каких-то странах власти имеют сакральное значение, и розыгрыш политика может оскорбить целый народ. Но есть и страны, в которых существует своя культура политической сатиры.

То же и с религией: шутить над тем, что свято для других,— бессмысленно, как бы сам человек ни относился к религии. Война тоже неоднозначная тема, мы лично стараемся не шутить о военных конфликтах. Национальные шутки приемлемы в случае, если сам народ относится к ним с иронией. Гендерные шутки для нас допустимы, если они не направлены на оскорбление того или иного пола.

Виталий Милонов, депутат Госдумы:

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

— Нельзя шутить над теми вещами, которые являются сакральными для человека или сделают больно его душе. Например, над священными чувствами или родителями других людей. Все остальное — можно.

Лично мне нельзя много шутить над властями — даже 1 апреля. Скорее всего, не так поймут, кто-то реально напряжется, и придется потом бесконечно оправдываться, что это была шутка.

Михаил Швыдкой, спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, худрук Московского театра мюзикла:

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Ответ простой — читайте Уголовный и еще Административный кодекс!

Юрий Стоянов, актер, народный артист РФ:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Прежде чем шутить, нужно сначала с юмором относиться к самому себе. Для меня это основополагающая вещь. При этом надо разделять юмор и сатиру: сатира — она сиюминутна, злободневна, она про то, как хреново живется, а понятие юмора значительно шире. И у нас в традиции шутить про то, что нельзя.

Смеяться, шутить над властью, безусловно, нужно, но лично меня это мало интересует. Есть вещи, которые находятся на уровне очень простых нравственных скреп — это то, что приходит с воспитанием, пониманием, в какой стране ты живешь, в какое время, с какими людьми. Нельзя подбрасывать кошелек нищему, бросать кусок колбасы голодному и нельзя шутить над больными. Задеть шуткой можно, даже обидеть, но желательно не оскорбить.

Был я на камерном концерте — человек 300, из них около 200 — девушки 18–30 лет, и все с накачанными губами, я был в шоке. Я насчитал лишь двух женщин с нормальными губами. Чем не повод для шутки? Она, безусловно, кого-то обидит, но эта шутка имеет право на жизнь. Вообще, в стране с непростым прошлым очень большая опасность заключается в слове «нельзя». Очень важно, кто говорит это слово, и не принимает ли оно форму закона.

Александр Ширвиндт, художественный руководитель Московского академического театра сатиры:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— И о власти, религиозных нюансах, военных историях, о национальных особенностях, женских-мужских закавыках — наверное, нельзя. Но есть абсолютная формула Карамзина: «Смеяться, право, не грешно, над тем, что кажется смешно!». Вот и все!

Группа «Прямая речь»