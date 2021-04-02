Сборная Тюменской области выиграла эстафету чемпионата России по лыжным гонкам

Команда Тюменской области, в состав которой вошли Ольга Кучерук, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова и Анна Грухвина, заняли первое место в эстафете на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени. Как сообщил тюменский оперштаб, в церемонии награждения приняли участие полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Чемпионат проходил в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. Второе место заняла команда Татарстана, третье — команда Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. «Проведение соревнований со зрителями очень важно после пандемии. Конечно, болельщики и спортсмены соскучились друг по другу»,— отметил господин Якушев.

Позднее Владимир Якушев встретился с председателем Федерации лыжных гонок в России Еленой Вяльбе. По данным пресс-службы полпреда, господин Якушев отметил важность проведения таких лыжных мероприятий, как «Лыжня России», и поблагодарил госпожу Вяльбе за развитие лыжного спорта. «Наша команда стала выступать на совершенно другом уровне, очень достойно представляя нашу страну. Рейтинги выросли. И в этом ваша огромная заслуга»,— сказал он.

Михаил Мананников