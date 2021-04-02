С депутата ЗСК Николая Кравченко взыскали 74 тысячи рублей, незаконно начисленные дочери

Прокуратура Краснодарского края через суд добилась взыскания ущерба с депутата Законодательного Собрания Кубани (ЗСК) Николая Кравченко, который был причинен в результате злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что парламентарий незаконно выплачивал своей дочери зарплату, в то время как она отсутствовала на рабочем месте и находилась в Турции.

Приговором Октябрьского районного суда Краснодара депутат ЗСК признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации) и возместил ущерб в добровольном порядке.

Наталья Решетняк