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С депутата ЗСК Николая Кравченко взыскали 74 тысячи рублей, незаконно начисленные дочери

Прокуратура Краснодарского края через суд добилась взыскания ущерба с депутата Законодательного Собрания Кубани (ЗСК) Николая Кравченко, который был причинен в результате злоупотребления должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства. 

Установлено, что парламентарий незаконно выплачивал своей дочери зарплату, в то время как она отсутствовала на рабочем месте и находилась в Турции.  

Приговором Октябрьского районного суда  Краснодара депутат ЗСК признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации) и возместил ущерб в добровольном порядке. 

Наталья Решетняк


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