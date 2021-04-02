Под Рыбинском строят коллектор канализации за 1 млрд рублей

В Рыбинском районе Ярославской области продолжаются работы по строительству 3сетей канализационного коллектора, общей стоимостью более 1 млрд руб., сообщили в региональном департаменте ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов. В сообщении отмечается, что в настоящее время из 33 км сетей коллектора уже проложено 19,4 км. Также установлено 20 из 32 запланированных колодцев, смонтирована одна из шести насосных станций.

Строительство канализации от деревни Дюдьково до очистных сооружений в микрорайоне Копаево города Рыбинска проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на 2020 – 2021 год. Срок строительства объекта составляет два года.

По данным департамента, сейчас на участке в районе поворота на поселок Песочное запланированы работы по горизонтально направленному бурению, которое позволит проложить коммунальные сети, не нарушая имеющиеся асфальтовое покрытие.

В департаменте уточнили, что новый коллектор будет принимать стоки из крупнейших населенных пунктов Рыбинского района, в частности, из деревень Забава и Дюдьково, поселков Октябрьский, Песочное и Ермаково. Также коллектор обеспечит отвод сбросов двух предприятий агропромышленного комплекса, ООО «Волжанин» и АО «Ярославский бройлер», для дальнейшей очистки.

Дарья Сабаева