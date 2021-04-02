В Орле возбудили дела о хищении 29 млн рублей дольщиков

Полиция по материалам прокурорской проверки 2 апреля возбудила уголовные дела о хищении более 29 млн руб. средств дольшиков жилого дома на улице Черкасской в Орле застройщиками ООО «Компания стройсервис» и ООО «Специализированный застройщик СТС 57». Об этом сообщили в областной прокуратуре по итогам личного приема дольщиков у главы ведомства Владислава Малкина.

Уголовные дела возбуждены о мошенническом хищении средств руководителями этих компаний в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Имена фигурантов не раскрываются. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Стройсервис» с декабря 2020 года ликвидируется, с 2018-го ее иректором выступал Александр Калашников. «СТС 57» с 2019 года возглавляет Николай Рунец.

Всего, как сообщили в прокуратуре, в Орловской области расследуются шесть уголовных дел о нарушении прав дольщиков. «По двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере в отношении руководителей застройщиков многоквартирных домов ООО "Регионстрой" и ООО "Унистрой-Орел", расследование находится в завершающей стадии»,— отметили в прокуратуре.

Там отметили, что намерены дать «уголовно-правовую оценку» исполнению полномочий должностными лицами управления по государственному строительному надзору департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области.

Сергей Калашников