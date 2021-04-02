Чкаловская судоверфь вышла из убытков

В 2020 году чистая прибыль ПАО «Чкаловская судоверфь» в Нижегородской области составила 24,8 млн руб. против убытка 8,1 млн руб. годом ранее, следует из отчетности предприятия. Выручка верфи при этом увеличилась в 7,8 раза, до 228 млн руб.

В прошедшем году дебиторская задолженность предприятия выросла в 1,3 раза и составила 65,2 млн руб., кредиторская также увеличилась в 1,5 раза, до 97,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Чкаловская судоверфь» зарегистрирована в Чкаловске Нижегородской области с 1994 года. Уставный капитал составляет 30 млн руб. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Генеральными директорами компании являются Сергей Терешонков и Владислав Звонарев. 73,39% долей компании принадлежат Татьяне Терешонковой, 22,4% – ООО «Виктория-Поволжье», еще 4,15% находятся в собственности ООО «Авто трейд».

Владимир Зубарев