Сочи, Краснодар и Новороссийск вошли в первую десятку муниципалитетов с лучшей городской средой

Три муниципалитета Кубани оказались в топ-10 крупных российских городов с самым высоким индексом качества городской среды, согласно рейтингу, Дом.рф и Минстроя России. Наилучший результат у Сочи, который делит первое место с Грозным и Тюменью, все три города набрали по 225 баллов. Краснодар – на втором месте (223 балла), Новороссийск – на шестом (214).

В Сочи самый высокий показатель качества озеленения – за него город получил 48 баллов, общественные пространства оценили в 39 баллов, качество жилья и домовых территорий - в 32 балла, деловая и досуговая инфраструктура – 36 баллов, дороги получили 34 балла.

В Краснодаре высоко оценили жилье и прилегающие территории (45 баллов), деловую инфраструктура получила 39 баллов, остальные показатели набрали по 34 балла.

Индекс качества городской среды рассчитывается по 36 показателям, каждый из которых получает экспертную оценку по шкале от 1 до 10 баллов, значения суммируются. Городская среда считается благоприятной если итоговая оценка в сумме превышает 180 баллов.

В 2020 году индекс был подсчитан для 1116 российских городов, доля муниципалитетов с комфортной средой составила 33,6%. Плановый показатель, который, согласно федеральному проекту, будет достигнут к 2024 году, должен составить 60% от общего числа российских муниципалитетов.

Ольга Логинова