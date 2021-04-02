Свалку мусора высотой в девять метров обнаружили в Казани

Свалку отходов от строительных и ремонтных работ высотой в девять метров обнаружили в Советском районе Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

Отмечается, что жалоба поступила от местных жителей. Позже на место выехали экологи вместе с сотрудниками прокуратуры, администрации района и Росреестра по региону. Общая площадь свалки составила 636 кв. м, объем — 5,7 тыс. куб. м, а высота — 9 м.

В итоге собственника участка привлекли к к административной ответственности по ч.1 ст.8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления», добавили в пресс-службе.

"Ъ-Казань"