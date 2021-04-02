В ГУ МВД по региону назначен новый замначальника полиции

Заместителем начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю назначен Виталий Данилов, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ранее господин Данилов возглавлял УМВД по Иркутску. Напомним, эта должность стала вакантной после ухода Вячеслава Еговцева, который возглавил управление министерства внутренних дел по Забайкальскому краю.

Виталий Данилов окончил Псковский юридический институт МВД РФ. Работать в органах внутренних дел он начал с должности оперуполномоченного уголовного розыска в одном из отделов Великого Новгорода. В 2018 году господин Данилов перевелся в Забайкальский край, где возглавил оперативно-розыскную часть по собственной безопасности регионального управления. В должности начальника УМВД Читы он работал с марта 2019 года.