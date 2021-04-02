Владелец турецкой группы Palmali ответит по долгам ростовской «Палмали»

Арбитражный суд Ростовской области вынес определение о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам перед кредиторами ростовской судоходной компании «Палмали» владельца турецкой судоходной группы Palmali Holding Compani Мубариза Мансимова и генерального директора ростовской компании Алексея Михелева. Также к ответственности привлечены входящие в группу фирмы Palmali Gemi Hizmetleri ve Acentelik Anonim Sirketi и Palmali ShippingS.A (информацию об этом можно найти в материалах дела о банкротстве ООО «Палмали).

Согласно материалам дела, суд признал, что ООО «Палмали» обанкротилось из-за совершенных ее руководством сделок с аффилированными фирмами, направленных на вывод активов компании. В частности, «Палмали» заключила с компанией Dolphin Overseas Shipping S.A. договор о передаче ей в аренду семи судов. В свою очередь эта фирма передала права на получение выручки от эксплуатации судов офшорной компании Palmali Shipping S.A. Однако, налоговые органы провели проверку и выявили эту схему, после чего доначислили ООО «Палмали» более 6 млрд руб. налогов. Это привело к финансовому кризису в компании, который в итоге закончился ее банкротством.

Сумма субсидиарной ответственности будет определена после завершения расчета с кредиторами.

Зарегистрированное в Ростове ООО «Палмали» (входит в турецкую судоходную группу Palmali) было одним из крупнейших перевозчиков нефтепродуктов в Волго-Донском бассейне и Каспийском регионе. В 2018 году компанию признали банкротом с открытием конкурсного производства, которое продолжается до сих пор. Требования кредиторов к компании составляют более 25 млрд руб., из них на долю Сбербанка приходится порядка 13 млрд руб.

В октябре 2020 года 46 нефтеналивных судов и барж, принадлежащих «Палмали» были проданы с торгов за 4 млрд руб. в рамках конкурсного производства. Покупателем стало ООО «СБК Долина», которая через цепочку юрлиц принадлежит Сбербанку.

Вадим Водолазов