На СвЖД в марте восстановились объемы перевозок пассажиров в пригородном сообщении

В марте с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено 1,9 млн пассажиров, что на 3,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила пресс-служба СвЖД. При этом количество пассажиров в пригородном сообщении восстановилось по сравнению с прошлым годом и составило 1,5 млн человек (-0,1%). На поездах дальнего следования перевезено 0,4 млн пассажиров (-19,1%).

За три месяца (январь-март) 2021 года с вокзалов и станций СвЖД отправлено 5 млн пассажиров, что на 18,8% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Для стимулирования пассажирских перевозок холдинг «РЖД» снизил цены на поездки в «Ласточках» из Екатеринбурга в Пермь, Тюмень и Курган: в скорых дневных поездах до 25 декабря 2021 года будут действовать специальные тарифы от 395 руб.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД» в марте 2021 года, по оперативным данным, перевезено 85,9 млн пассажиров, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.