На строительство центра культурного развития в Дивееве направят 300 млн рублей Здание построят в рамках развития кластера Арзамас-Диеево-Саров

Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области объявила тендер на строительство центра культурного развития в Дивееве. Стартовая цена аукциона составит 302,8 млн руб., средства будут выделены из муниципального бюджета, следует из документации на портале «Ростендер».

Четырехэтажный центр культурного развития площадью 6,7 тыс. кв.м. планируется построить к 2023 году. В нем разместится музыкальная школы с концертным залом на 150 мест, культурно-развлекательный центр с залом-трансформером и выставочный зал. Рядом построят летнюю эстраду и кафе.

Строительство культурного центра в Дивееве запланировано в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров». Общая стоимость программы составит 14,3 млрд руб. Подобные культурные центры также появятся в Сарове и Арзамасе.

Владимир Зубарев