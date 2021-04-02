В Ростовской области «Газель» сбила ребенка на территории школы

Утром 2 апреля в Каменском районе Ростовской области произошло ДТП с участием ребенка на территории школы, сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Ростовской области. Девочка получила ушибы.

По данным ведомства, в поселке Глубокий на ул. Фрунзе, 86 водитель 1954 года рождения на «Газели» допустил наезд на первоклассницу, которая шла в школу. По предварительным данным, машина двигалась задним ходом к школьной столовой, чтобы выгрузить продукты. «Со слов мамы ребенка, она спешила по делам, поэтому довезла девочку до ворот, предназначенных для проезда технического транспорта, где установлена табличка „Проход запрещен“ и уехала. При этом, в школе есть специальная калитка для учеников, которая находилась немного дальше», — отмечается в сообщении. По факту происшествия ведется проверка.

Наталья Шинкарева