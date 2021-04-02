Жителя Удмуртии осудили за кражу из церкви

54-летнего ранее судимого жителя с. Водзимонье из Удмуртии осудили за кражу из церковной лавки (ч. 1 ст. 158 УК РФ). Суд приговорил его к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. На момент совершения преступления мужчина имел две неснятых судимости за кражи и разбойное нападение, освободившись условно-досрочно в апреле 2019 года.

Установлено, что днем 8 ноября 2020 года подсудимый похитил из иконной лавки церкви две серебряные цепочки, серебряное кольцо и деревянные четки. Их общая стоимость составила более 5 тыс. руб. Затем злоумышленник продал похищенное односельчанину.