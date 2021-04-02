ЦСКА – СКА: ставки с повышенными коэффициентами на матч 2 апреля

2 апреля ЦСКА сыграет против СКА в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина. Фонбет предлагает повышенные коэффициенты и более 250 котировок на этот матч. На победу ЦСКА в основное время можно поставить за 2.05, на ничью – за 4.00, на победу СКА – за 3.50, на гол в большинстве – за 1.45, на тайм-аут обеих команд – за 3.80, на незасчитанный гол – за 3.80, на то, что оба вратаря коснутся шайбы в первые 2 минуты игры, – за 1.68.

Ставки на игроков

В Линии принимаются ставки на хоккеистов обеих команд. На гол Окулова в третьем периоде можно поставить за 5.50, на гол или ассист Слепышева – за 2.75, на дубль Шалунова – за 8.00, на гол Бурдасова – за 4.00, на то, что шайбу забросит Галимов или Кемппайнен, – за 2.55.

Константин Окулов

Окулов – самый результативный игрок ЦСКА в плей-офф Чемпионата КХЛ. В 11 играх нападающий набрал 11 очков (3 гола и 8 ассистов). На гол Константина можно поставить за 2.90, на гол и ассист – за 5.00, на дубль – за 8.50, на то, что Окулов наберет очки в первом периоде, – за 3.70.

Эмиль Галимов

Галимов входит в число лучших бомбардиров СКА в плей-офф Чемпионата КХЛ. В 10 играх Эмиль забросил 4 шайбы и отдал 4 голевые передачи. На гол или ассист Галимова можно поставить за 2.55, на гол во втором периоде – за 7.50, на гол и голевую передачу – за 12.00, на гол, голевую передачу и удаление – за 25.00.

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