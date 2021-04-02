Усман Нурмагомедов – Майк Хэмел: прогноз и ставки на бой Bellator 3 апреля

В субботу, 3 апреля, в Анкасвилле (США) двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Усман Нурмагомедов проведет дебютный бой в Bellator. Его соперником станет американец Майк Хэмел. Аналитики Фонбет рассказывают, на что ставить в этом бою.

В какой форме Нурмагомедов

В активе 22-летнего Нурмагомедова 11 побед (10 досрочно), ни одного поражения. Базовые стили – вольная борьба, тайский бокс.

Усман Нурмагомедов занимался вольной борьбой, затем – тайским боксом. После переезда в Махачкалу стал тренироваться в лагере своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба Нурмагомедова. Становился чемпионом мира по ММА среди юниоров-любителей.

На профессиональном уровне в ММА выступает с 2017 года. Первых пять соперников победил досрочно. Выступал в разных промоушенах, в том числе Gorilla Fighting Championship, Brave, прошлый бой провел в Fight Nights. В октябре 2020 года Усман подписал контракт с американской лигой Bellator.

В какой форме Хэмел

В послужном списке 28-летнего Хэмела 7 побед (3 досрочно), 4 поражения. Базовый стиль – борьба.

Хэмел дебютировал в ММА в 2016 году. Первые пять поединков выиграл. До августа 2020 года выступал в небольших региональных промоушенах с переменным успехом. В прошлом поединке дебютировал в Bellator, проиграв Адаму Боричу решением судей. В последних шести боях Майк потерпел четыре поражения.

Прогноз экспертов на бой Усман Нурмагомедов – Майк Хэмел 3 апреля

Тотал раундов меньше 2,5 – 1.55

Усман Нурмагомедов, в отличие от других родственников, решил начать выступления за океаном не в UFC, а в лиге уровнем ниже, Bellator. Тренер Нурмагомедовых Хавьер Мендес заявлял, что наиболее талантливым бойцом в этой семье является именно Усман и у него отличные перспективы в ММА. В отличие от Хабиба, который специализировался на борьбе, Усман помимо борцовских навыков заложил хорошую ударную базу, обучаясь тайскому боксу, и является более универсальным бойцом. У него хорошие навыки работы как в стойке, так и в партере.

Хэмел больших успехов в ММА не достиг, успев проиграть разными способами (болевым приемом, нокаутом, дисквалификацией, решением судей) в скромных промоушенах. Из четырех поражений три он потерпел досрочно, два из которых – в первом раунде.

Несмотря на базовые навыки борца, Хэмел предпочитает вести бой в стойке и рассчитывает на ударную мощь, благодаря которой одержал три победы нокаутом. Но он будет выступать не в своей родной весовой категории (до 66 кг), а на категорию выше (70 кг). У россиянина будет преимущество в антропометрии (так, Хэмел на 10 см ниже Усмана) и в физической мощи.

Хэмел не лучшим образом обороняется в стойке и имеет неважную защиту от тейкдаунов.

При таких условиях Нурмагомедову не составит большого труда завершить поединок в первых двух раундах, что произошло в 10 из 11 его боев.

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