Управделами главы Башкирии объявило закупки на организацию питания на 8,7 млн рублей

Управление делами главы Башкирии 24 и 31 марта объявило очередные закупки на организацию питания. Услуга обозначена как «представительские расходы». Стоимость контрактов 5,75 млн руб. и 2,99 млн руб.

Первый аукцион состоялся сегодня. На него была подана одна заявка — от казенного предприятия «Комбинат питания». Она признана соответствующей требованиям торгов. Второй аукцион состоится 12 апреля.

По условиям торгов, подрядчик должен в течение года организовывать банкеты в Уфе и районах Башкирии. Требования к организации мероприятий в Уфе жестче. Так, банкеты в Уфе должны быть организованы в одном из четырех видов помещений: большом зале на 250 мест, среднем зале на 100 мест, малом зале на 40 мест либо в VIP-комнате вместимостью от 10 до 20 человек. В помещениях должен быть холл площадью не менее 50 кв. м и гардероб с гардеробщиком. Банкет должны обслуживать администратор-распорядитель и официанты из расчета, как минимум один официант на 10 человек. Столы должны быть покрыты белыми скатертями и сервированы фарфоровой посудой.

Меню завтраков, обедов и ужинов формирует управделами главы из позиций, изложенных в закупочной документации. Так, заказчик должен быть готов организовать банкет с разными видами каш, супов, закусок, десертов и напитков. В меню есть, например, сливочный суп с шампиньонами, бишбармак, элеш из говядины или конины, котлеты, пельмени, купаты, чахохбили из курицы, запеченные треска, судак, семга и горбуша, жульен, гусь, запеченный с яблоками и черносливом, овощные и мясные салаты, сырная тарелка, бутерброды с красной рыбой и ветчиной, пирожные, пироги, кумыс, шампанское, водка, коньяк.

В середине марта управделами главы Башкирии уже объявляло закупку на организацию питания. Тогда начальная цена лота составляла 2,99 млн руб. По итогам аукциона, состоявшегося 25 марта, была получена только одна заявка — от ООО «Торатау сервис». Контракт еще не заключен.

Всего за последние несколько месяцев на организацию питания в 2021 году управделами главы объявило закупок на общую сумму 20,5 млн руб.

Дарья Кучеренко