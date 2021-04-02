В Астрахани вынесен приговор по делу о повторной продажи билетов в муниципальные бани

Трусовский районный суд Астрахани вынес приговор в отношении бывшего и. о. директора МУП «Колос» Андрея Булыгина, его заместителя Василия Лемешко и заведующего участком Аркадия Рогозинникова, которые признаны виновными в присвоении чужого имущества (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Как сообщили в региональной прокуратуре, с марта 2019 года по январь 2020 года осужденные давали указания кассирам о двойной продаже билетов в муниципальные бани. От повторной продажи кассовых чеков они якобы присвоили более 2,4 млн руб.

Суд назначил им от 2 лет до 2,5 лет исправительной колонии общего режима со штрафами от 400 тыс. руб. до 800 тыс. руб. в доход государства. Также удовлетворил исковые требования МУП «Колос» о взыскании причиненного имущественного ущерба.

Мария Шахрай