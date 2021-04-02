Хоккеисты «Ак Барса» получат по 9 млн рублей за выход в финал Кубка Гагарина Для этого казанцам необходимо пройти омский «Авангард»

Игроки казанского «Ак Барса» получат по 9 млн рублей за выход в финал Кубка Гагарина. Об этом сообщает издание Mеtaratings.ru.

Отмечается, что хоккеистам «Ак Барса» за победу в 1/8 финала и четвертьфинале турнира выплатят порядка 300 млн рублей. Данная сумма составляет свыше трети от потолка зарплат в лиге.

В полуфинале казанский «Ак Барс» сыграет с «Авангардом». Для выхода в финал Кубка Гагарина ему необходимо четыре раза обыграть соперника. Первый матч между командами пройдет уже завтра, 3 апреля, в Казани. Он начнется в 17.00 по московскому времени.

"Ъ-Казань"