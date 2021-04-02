Реставрация Ленинского мемориала в Ульяновске завершится в 2022 году

Реставрация здания Ленинского мемориала в Ульяновске завершится в конце 2022 года. Об этом сообщается на официальном сайте регионального правительства.

Ремонтные работы на объекте культурного наследия финансируются в том числе и из федерального бюджета. В настоящее время ведется работа с научно-проектными организациями по формированию экспозиции.

Ленинский мемориал был возведен в Ульяновске в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ленина. Архитектурное сооружение имеет форму квадрата со стороной 110 м и высотой 34 м. В составе Ленинского мемориала размещается музей В. И. Ленина, универсальный киноконцертный зал и учебные аудитории.

Андрей Сазонов