«Лейпциг» – «Бавария»: прогноз и ставки на матч 3 апреля

3 апреля «Лейпциг» на своем поле примет «Баварию» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Встреча начнется в 19:30 по московскому времени. Эксперты Фонбет рассказывают о ставках на этот матч.

В какой форме «Лейпциг»

«Лейпциг» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги с 57 очками. «Быки» не проигрывали в 8 последних матчах в чемпионате, потеряв очки всего в 1 матче на этом отрезке – с «Айнтрахтом» (1:1). В оставшихся семи встречах «Лейпциг» обыграл «Байер» (1:0), «Шальке» (3:0), «Аугсбург» (2:1), «Герту» (3:0), мёнхенгладбахскую «Боруссию» (3:2), «Фрайбург» (3:0) и «Арминию» (1:0).

«Лейпциг» неуступчив в матчах с топами. В этом сезоне чемпионата Германии «быки» провели 5 встреч с командами из топ-5, в которых потерпели всего 1 поражение – от дортмундской «Боруссии» (1:3). В оставшихся четырех матчах «Лейпциг» сыграл вничью: с «Баварией» (3:3), «Вольфсбургом» (2:2), «Айнтрахтом» (1:1; 1:1).

В какой форме «Бавария»

«Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко после 26 матчей. Мюнхенцы оторвались от идущего вторым «Лейпцига» на 4 балла. «Бавария» победила в четырех последних матчах в чемпионате. На этом отрезке она оказалась сильнее «Кёльна» (5:1), дортмундской «Боруссии» (4:2), «Вердера» (3:1) и «Штутгарта» (4:0).

«Бавария» – самая результативная команда чемпионата Германии. В 26 матчах мюнхенцы забили 78 голов. Во многом это заслуга лучшего бомбардира команды Роберта Левандовского. Роберт забил 35 голов и сделал 6 голевых передач в Бундеслиге. Левандовски не поможет «Баварии» в предстоящем матче с «Лейпцигом» – он получил травму в матче сборной Польши с Андоррой в рамках отбора к ЧМ-2022.

«Лейпциг» – «Бавария»: статистика личных встреч

В пяти последних очных встречах с «Баварией» «Лейпциг» четыре раза сыграл вничью и всего один – проиграл. В трех последних матчах с мюнхенцами на своем поле в чемпионате Германии «быки» не проигрывали: победа и две ничьи.

Прогноз экспертов на матч «Лейпциг» – «Бавария» 3 апреля

«Лейпциг» не проиграет с общим тоталом меньше 3,5 за 2.45

«Лейпциг» уверенно играет на своем поле в этом сезоне Бундеслиги. В 13 домашних матчах чемпионата «быки» потерпели всего одно поражение, одержали десять побед и дважды сыграли вничью. На стороне команды Юлиана Нагельсманна факт длительной беспроигрышной серии и отсутствие необходимости разрываться на два турнира. «Лейпциг» завершил выступление в Лиге чемпионов и может сосредоточиться на борьбе за чемпионский титул. Шансы «быков» на чемпионство более чем реальны, учитывая отставание от первой строчки всего в четыре очка и уверенную игру в Бундеслиге. «Баварии» же приходится действовать на два фронта. 3 апреля мюнхенцы играют матч с главным конкурентом в борьбе за титул, а уже 7-го сразятся с ПСЖ в первой четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов. Напряженный график в сочетании с перерывом на матчи сборных вряд ли позволит мюнхенцам подойти к матчу со сложным соперником в оптимальной форме.

Против «Баварии» и травма лидера команды и лучшего бомбардира Роберта Левандовского. Роберт забивал в 8 последних матчах «Баварии» во всех турнирах, его отсутствие ослабит атаку мюнхенцев. Левандовски – первый в «Баварии» по среднему числу ударов по воротам соперника за игру (4,4) и с отрывом лидирует в команде по показателю ожидаемых голов xG (26,27).

На стороне «Лейпцига» и уверенная игра с «Баварией» на своем поле. В 4 домашних матчах с мюнхенцами в Бундеслиге «быки» проиграли всего 1 раз.

Отсутствие Левандовского помешает «Баварии» много забить «Лейпцигу», который пропустил в 13 домашних матчах всего 10 мячей. «Лейпциг» тоже не будет особенно результативен в матче с лидером чемпионата. В пяти матчах с командами из топ-5 «быки» лишь раз забили больше двух голов. Только в одной из пяти последних очных встреч с «Баварией» в чемпионате «Лейпциг» забил больше одного мяча.

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