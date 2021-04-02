В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин

По сообщению МЧС региона, в период со 2 по 5 апреля в горах на территории Краснодарского края выше отметки 2,5 тыс.м велика вероятность схода снежных лавин. Исключение составляет территория города-курорта Сочи.

Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает об опасности нахождения на заснеженных горных склонах в этот период, особенно во время и после снегопада. Перед выходом в горы рекомендуется выяснить расположение зон, где наиболее вероятен сход снежных масс – обычно это склоны без деревьев, крутизной более 30 градусов. По склонам с крутизной выше 45 градусов лавины сходят после каждого снегопада. После снегопада пересекать лощины крутизной более 20 градусов можно только спустя 2-3 дня. В то время, как вы находитесь в горной местности, необходимо обязательно следить за изменениями погоды. Если вы попали в зону схода лавины, нужно выходить из нее перпендикулярно направлению движения снежной массы, также можно попытаться укрыться за стволом дерева или скалой.

Ольга Логинова