«Золотую медаль получил Mr C. Beverly Hills»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о концепции, котору придумал отель Mr C. Beverly Hills во время пандемии.



Отели во время пандемии пострадали сильно по вполне себе понятным причинам. Многие пытались придумать что-то оригинальное, как-то --привлечь клиентов. Это всевозможные промо-акции типа трех ночей по цене двух и бесплатных апгрейдов, ну или предложения для длительного проживания. Последнее можно было встретить среди акций загородных отелей, которые предлагали стать временным домом в период пандемии.

Но были и идеи пооригинальнее, чем бороться за оставшихся редких путешественников, а именно — привлечь новую клиентуру. И «золотую медаль» по итогам, а их уже можно подводить, я бы отдала входящему в The Leading Hotels of The World отелю Mr C. Beverly Hills. Что же придумал отель, управляемый четвертым поколением знаменитой семьи Чиприани? Той самой, основатель отельной династии которой открыл легендарный Harry’s Bar в Венеции.

Итак, Mr C. предложил пакет, включающий в себя номер на время с 09.00 до 17.00, доступ в зону бассейна и ланч от ресторана Cipriani с отличной итальянской кухней, который в удобное время принесут в комнату. Рассчитано предложение было на людей, которым во время локдауна пришлось трудится «на удаленке». Кому-то мешают домашние, кто-то просто хочет сменить обстановку, кто-то совместить работу с красиво сервированным вкусным ланчем (рестораны-то закрыты), а кто-то — поплавать в обеденный перерыв в бассейне и позагорать.

Ну, разве не гениально? Пользовалось предложение огромным спросом. Жаль, что уже закончилось: Калифорния начала открываться. Но идея, поданная Mr C., всемерно актуальна. Если все еще хочется отдохнуть от домашних, почему бы не задуматься о номере в отеле на день?