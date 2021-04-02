Анвар Бакиров временно назначен главным врачом клиники БГМУ

Обязанности главного врача клиники Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) временно возложены на бывшего министра здравоохранения Башкирии (2014-2018 годы) Анвара Бакирова, сообщили в пресс-службе клиники. С 2018 года он является проректором по инновационной и лечебной работе в БГМУ, курирует вопросы клиники. Он будет совмещать эти обязанности с должностью главного врача.

На какой срок господин Бакиров будет исполнять обязанности главного врача, в пресс-службе не уточнили.

Ранее обязанности главного врача клиники БГМУ исполнял Руслан Гараев.

Майя Иванова