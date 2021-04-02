В Ярославле отремонтируют детскую школу искусств за 7 млн рублей

В Ярославле в 2021 году отремонтируют старый корпус детской школы искусств №1, сообщили в пресс-службе мэрии. На эти цели в рамках нацпроекта «Культура» выделено около 7 млн руб. Ремонт школы искусств выполняет ООО Компания «Интегратор».

В пресс-службе уточнили, что корпус школы искусств был построен в 1962 году. На выделенные средства в здании заменят полы, произведут ремонт крыши, покрасят фасад корпуса, а также приведут в порядок стены и коммуникации. Согласно опубликованной на сайте госзакупок документации, на проведение строительных работ в старом корпусе школы был заключен контракт на сумму более 6.5 млн руб.

Директор детской школы искусств №1 Ольга Соколова пояснила, что при проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации, была сэкономлена часть выделенных средств. На сэкономленные средства будут отремонтированы первый этаж и несколько помещений основного корпуса школы.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время в здании старого корпуса произведен демонтаж крыши и начат монтаж стропильной системы. В мае начнутся работы внутри здания. Капитальный ремонт детской школы искусств планируется закончить в конце августа 2021 года.

Дарья Сабаева