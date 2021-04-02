Доля просрочки по кредитам в Татарстане выросла до 12,5%

В Татарстане доля просроченной задолженности по потребительским кредитам в феврале 2021 года составила 12,5%, что на 0,4% больше, чем годом ранее. Исследование провели специалисты Национального бюро кредитных историй.

Республика вошла в число регионов РФ с наименьшей долей просрочки по кредитам по итогам февраля 2021 года. Меньше только в Ханты-Мансийском автономном округе (8,2%). Тройку замыкает Удмуртия (13,9%).

Самый высокий уровень просроченной задолженности по кредитам зафиксирован в Ставропольском крае (22,6%), Волгоградской (20,6%) и Саратовской (19,4%) областях.

В РФ доля просрочки по потребкредитам в среднем составила в феврале 2021 года 15,9%, что на 1,7% больше, чем за год до этого.

"Ъ-Казань"