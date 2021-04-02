На эксплуатацию и ремонт систем полива зеленых зон Краснодара потратят 15,5 млн рублей

Администрация Краснодара готова направить на обслуживание, ремонт и консервацию автоматических систем полива зеленых насаждений 15,5 млн руб. По соответствующему тендеру уже состоялся электронный аукцион в открытой форме, победителем в котором стал ИП Усенко Андрей Валерьевич.

Исполнителю госконтракта будет поручено в течение года обслуживать системы полива зеленых зон на Александровском и Платановом бульварах, мемориале «Жертвам фашизма», ботаническом саду Косенко, цветочных часах на пересечении улиц Красная и Гаврилова, сквере «Дружба», «Молодежный», «Фестивальный», «Крымский», «Вишняковский», «Екатерининский» и других – всего 34 зоны.

Согласно техническому заданию, все системы, которые будут входить в зону ответственности исполнителя, должны будут автоматически запускаться ежедневно с 23:00 до 7:00. В обязанности подрядчика входит также очистка и необходимый ремонт систем и водопроводов в случае их неисправности, а также выполнение всего комплекса работ по консервации систем полива перед началом зимнего периода.

Ольга Логинова