Неустановленные лица дорубились до дела

В Перми расследуется уголовное дело о незаконной вырубке деревьев на участке по ул. Н. Островского, 1. В прошлом году на территории, арендованной руководителем строительной ГК «Альфа» Сергеем Ширинкиным, без прохождения разрешительных процедур было вырублено 27 деревьев. Между тем администрация Перми обратилась с иском в суд о взыскании с господина Ширинкина более 2,2 млн руб. Источники “Ъ-Прикамье” предполагают, что арендатор, имея опыт реализации девелоперских проектов, должен был знать порядок получения разрешения на вырубку. Сам господин Ширинкин передал через секретаря, что отказывается от комментариев.



Правоохранительные органы дали правовую оценку действиям по вырубке деревьев на участке по ул. Н. Островского, 1. Как рассказали “Ъ-Прикамье” знакомые с ситуацией источники, в производстве следственных органов УМВД Перми находится уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная вырубка лесных насаждений в особо крупном размере). По их данным, делом занимается подразделение следственного управления, обслуживающего территорию Ленинского района. Оно было возбуждено по материалам Пермской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Событие преступления относится к июлю 2020 года. Тогда силами подрядной организации были вырублены 27 кленов, тополей и лип. В итоге ущерб от этих, как считает следствие, незаконных действий составил более 2,2 млн руб. Участок площадью более 1,2 тыс. кв. м, на котором была произведена вырубка, находится в аренде у предпринимателя Сергея Ширинкина. Соответствующий договор между ним и мэрией был заключен летом прошлого года. Согласно его условиям, земельный участок предназначен для размещения магазина или торгового центра. В марте текущего года господин Ширинкин получил разрешение на строительство.

По данным СПАРК, Сергей Ширинкин является руководителем нескольких ООО, объединенных в группу компаний «Альфа». Согласно данным сайта группы, ее предприятия занимались строительством ЖК «Балатовский» (ул. Мира, 100), ЖК «Олимп» (ул. Локомотивная, 1а), «Этто дом» (ул. Карпинского, 49а). Сейчас ГК «Альфа» реализует два девелоперских проекта по улицам Т. Барамзиной, 38, и Малой, 2.

Как говорят собеседники “Ъ-Прикамье”, изначально в возбуждении уголовного дела было отказано, так как следователи получили показания, что рабочие распиливали уже ранее поваленные деревья. Таким образом, никакого ущерба насаждениям на территории города нанесено не было. Но жильцы близлежащих домов рассказали представителям прокуратуры и МВД, что 6 июля прошлого года были уничтожены живые деревья. Свои доводы они подтвердили видеозаписями и фотографиями. Кроме того, метеорологи предоставили информацию, что на данной территории никаких погодных явлений, которые могли бы вызвать их падение, не наблюдалось. На данный момент подозреваемых или обвиняемых по уголовному делу не установлено.

В марте текущего года управление по экологии и природопользованию администрации Перми обратилось в Индустриальный районный суд с иском к господину Ширинкину о возмещении убытков в результате вырубки зеленых насаждений. Так, представители администрации ссылаются на то, что их самовольная вырубка запрещается в соответствии с городскими правилами благоустройства. Снос зеленых насаждений утвержден соответствующим решением Пермской городской думы. Согласно его условиям, для этого необходимо получить разрешение городских властей, которое выдается по итогам комиссионного обследования участка. После этого рассчитывается компенсационно-восстановительная стоимость, которая подлежит выплате в бюджет. «В данном случае арендатор в администрацию не обращался,— рассказывает источник, знакомый с позицией истца.— При этом у него есть большой опыт реализации строительных проектов, поэтому ответчик должен быть осведомлен о необходимости прохождения разрешительных процедур».

В итоге администрация оценила ущерб на сумму чуть более 2,216 млн руб., что соответствует расчетам прокуратуры. Исковое заявление департамента экологии и природопользования зарегистрировано в суде 26 марта этого года. Первое судебное заседание запланировано на 5 мая. Что касается уголовного дела, то срок его расследования, по данным “Ъ-Прикамье”, продлен до конца апреля. По данным жителей домов, которые расположены рядом с территорией, где были вырублены деревья, в марте на площадке начались подготовительные работы.

С Сергеем Ширинкиным связаться не удалось. В приемной ГК «Альфа» пояснили, что вопросы, связанные с участком на улице Н. Островского, 1, он обсуждать не намерен.

Дмитрий Астахов