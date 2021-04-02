На Кубани «скорая помощь» оставила инвалида на ступеньках больницы

Прокуратура Краснодарского края намерена дать оценку действиям должностных лиц больницы города Нефтегорска в связи с опубликованным в социальных сетях скандальным видеосюжетом, сообщило надзорное ведомство. Очевидцы засняли, как медик «скорой помощи» выносит из машины костыли, а затем волоком вытаскивает пожилого мужчину и сажает его на ступеньки здания.

На кадрах видно, что «скорая» уезжает, а инвалид остается сидеть на ступеньках. По данным прокуратуры, мужчине 75 лет, он не имеет родственников и постоянного места жительства, в связи с чем в прошлом году он был помещен с реабилитационный центр, но оттуда мужчина ушел. 1 апреля 2021 года жители одного из многоквартирных домов в Нефтегорске увидели мужчину лежащим во дворе и вызвали «скорую помощь». Выяснилось, что инвалид был в состоянии опьянения. В настоящее время мужчина находится на обследовании в больнице.

Анна Перова, Краснодар