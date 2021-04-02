Водитель скрылся с места ДТП в Ижевске после наезда на пешехода

Неустановленный водитель на неустановленной машине сбил 20-летнюю девушку напротив дома №61 по ул. Красноармейской в Ижевске около 09:40 1 апреля. Пешеход переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. В результате ДТП она получила травмы.

«Убедительная просьба к лицам, владеющим какой-либо информацией по данному факту ДТП, а также проезжавшим указанный участок дороги и очевидцам произошедшего, просим сообщить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701»,— отметили в пресс-службе МВД.