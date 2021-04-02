В Урюпинске будут судить экс-главу сельского поселения за кражу чужого имущества

В Урюпинский городской суд Волгоградской области поступило уголовное дело в отношении экс-главы администрации Котовского сельского поселения Урюпинского муниципального района Галины Ивановой, обвиняемой в краже и присвоении чужого имущества (ч. 1 ст. 158, ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов области.

Согласно обвинительному заключению, с апреля 2013 года по июль 2014 года Галина Иванова похитила деньги в размере 45 тыс. руб. с банковского счета, принадлежащего ТОС «Котовский», находящегося в ее свободном и неограниченном доступе. Также женщина якобы необоснованно начислила и перечислила себе выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в общей сумме 41 тыс. руб.

Материалы дела передали судье для решения вопроса о принятии его к производству.

Мария Шахрай